Tg1, Giorgino, D’Aquino e Chimenti rimossi dal serale? "Puniti" per aver detto «no» al turno dell'alba

Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, i tre storici conduttori del Tg1 serale sarebbero stati rimossi dal loro incarico. Non li vedremo più nel tg dell 20 ma nell'edizione delle 13.30. Motivo? Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, anche se nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata al Comitato di redazione del Tg1, si sarebbero rifiutati di presidiare a turno la rassegna stampa delle 6,30 del mattino che è sotto la responsabilità di Mario Prignano, come richiesto dalla direttrice a fine maggio. Ad aderire alla richiesta di Maggioni al momento ci sarebbe solo un conduttore delle 20: Alessio Zucchini.

Per sottrarsi alla decisione di Maggioni, sarebbero stati presentati dei certificati medici a segnalare problemi di varia natura, ma, a sorpresa, questi parrebbero aver sortito l’effetto contrario. Possibile che sia ancora in corso una trattativa dell’ultima ora che servirebbe a scongiurare quella che sembra una vera e propria rivoluzione.

La novità nel palinsesto

Voci di spostamenti al Tg1 erano già nell’aria, ma riguardavano solo il vicedirettore Francesco Giorgino, sul quale erano girati altri rumors che lo vedevano in partenza per Rai2, a condurre un programma d’approfondimento in prima serata. Ma ieri la presentazione dei palinsesti autunnali da parte del neodirettore Antonio Di Bella ha sciolto gli ultimi dubbi, rivelando che quel programma è stato assegnato, come previsto, a Ilaria D’Amico, new entry in Rai dalla scuderia di Beppe Caschetto.