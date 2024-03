Giorgia Meloni, in palestra con la sorella Arianna e poi in ufficio: le foto della sua mattinata da premier

La sveglia in casa Meloni suona presto. Molto presto. L'agenda del nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è sempre piena di impegni, di incontri. Non ultimo quello alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden. Impegni che riducano al minimo la propria vita privata. Una vita prima di tutto da mamma della piccola Ginevra. Ma non solo. Perché come ci ha dimostrato in tante, altre occasioni Giorgia Meloni si ritaglia il giusto tempo per andare dalla sua parucchiera di fiducia e, ancora una volta grazie al paparazzato del settimanale Chi, si scopre che la Premier tiene anche alla sua forma fisica.

In palestra con la sorella Arianna

Ma qui c'è lo zampino di sua sorella Arianna, ora responsabile di Fratelli d’Italia.

Nelle foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini si vede Giorgia Meloni, al ternine di una sessione mattutina di ginnastica nella palestra frequentata anche dalla sorella che prende trolley e abiti dalla macchina e sale a casa di Arianna per cambiarsi prima di recarsi in ufficio, nel suo caso a Palazzo Chigi. Immagini di una straordinaria normalità di due donne di potere senza trucco e con i capelli legati. Immagini comuni a tanti di noi. Una normalità che Giorgia Meloni cerca di mantenere nonostante il ruolo di responsabilità che la costringe a essere sempre perfetta, trucco e parrucco compresi...