Gina Lollobrigida, presto le spoglie saranno nella tomba monumentale del cimitero di Subiaco. Il figlio Milko Skofic: «Finalmente la sepoltura che merita»

Le spoglie di Gina Lollobrigida presto nella tomba monumentale del cimitero di Subiaco, dove è sepolta. A quasi un anno dalla sua scomparsa, avvenuta lo scorso mese di gennaio, l'attrice è ancora tumulata nel loculo comunale della nuova ala del cimitero. Presto però le sue spoglie saranno trasferite nella tomba monumentale donata dal Comune alla "Bersagliera" il secolo scorso. A darne notizia è il figlio della "Diva" Milko Skofic: «Ho già dato l'incarico ad un architetto di Subiaco di elaborare il progetto di restauro della tomba monumentale dice Milko - a dicembre verrò a Subiaco e incontrerò il sindaco della cittadina per vedere come stanno le cose e naturalmente vedrò anche l'architetto che sta lavorando al progetto. Molto presto mia madre avrà la sepoltura che merita e che lei stessa aveva chiesto molti anni fa».

Gina Lollobrigida e Subiaco

Erano infatti gli anni 90 quando Gina Lollobrigida veniva spesso a Subiaco a salutare sua zia "Chelidonia" la centenaria sublacense morta alla veneranda età di 113 anni che espresse il desiderio di essere tumulata a Subiaco sua cittadina natale.

La tomba monumentale

E così a Gina Lollobrigida fu donata una tomba monumentale proprio all'ingresso principale del cimitero comunale. Per il progetto di recupero e restauro è stato incaricato un architetto che è stato anche un grande amico della " Lollo": «Qualche mese prima della sua morte venne a Subiaco ricorda l'architetto Giorgio Orlandi parlammo di questo progetto e mi confidò che voleva riportare in questa tomba anche le spoglie dei genitori e di due sorelle. Ora sarà il figlio Milko a decidere in merito. Il progetto è in fase avanzata e lo farò vedere al figlio della mia amica Gina, che ho accompagnato in molti paesi stranieri quando veniva ricevuta da importanti Capi di Stato ed organizzava le sue mostre». Il prossimo 16 gennaio sarà il primo anniversario della sua scomparsa: «Sarà un giorno particolare per la nostra famiglia dice Milko Skofic sicuramente organizzerò qualcosa di importante per ricordare mia mare». Intanto al loculo dove è sepolta c'è una vera e propria processione di ammiratori, che arrivano da tutta l'Italia: «Questo mi fa piacere e testimonia la grandezza di mia madre», conclude Milko. Per facilitare i visitatori la locale Pro loco aveva messo al cimiero anche un'apposita segnaletica