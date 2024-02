Gigi D'Agostino a Sanremo 2024 dopo la malattia, come sta il dj? «Va molto meglio». Età, carriera e vita privata: chi è

Gigi D'Agostino torna in tv. Dopo l'annuncio della malattia nel 2021, il dj e produttore discografico salirà nuovamente su un palco in occasione del Festival di Sanremo 2024. Come annunciato da Amadeus, infatti, Gigi Dag sarà sulla nave da crociera ormeggiata al largo, pronto a far ballare e cantare il pubblico in occasione della serata del 9 febbraio. Scopriamo qualcosa in piu sul dj.