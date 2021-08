Gigi D'Alessio aspetta il quinto figlio: la nuova compagna ha 26 anni di meno

Martedì 3 Agosto 2021, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 12:10

L'estate 2021 non è ancora finita ma ha già il suo "scoop". Gigi D'Alessio, 54 anni, aspetta un figlio dalla sua nuova compagna, più giovane di lui di 26 anni. Il settimanale "Chi" ha pubblicato le immagini esclusive della nuova vita sia del cantante napoletano sia della ex compagna Anna Tatangelo. Una coppia amata dal pubblico e che oggi ha cominciato una nuova fase con due compagni diversi.

Gigi D'Alessio è fidanzato con la giovane Denise e diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ha avuto gli altri tre da Anna Tatangelo. Quest'ultima per la prima volta è stata fotografata con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori.

