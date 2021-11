Gigi D'Alessio rompe il silenzio su Denise Esposito: e scocca una frecciatina contro Anna Tatangelo

Dopo mesi di gossip Gigi D'Alessio rompe il silenzio sulla sua nuova liason. A 54 anni il cantante napoletano, dopo la fine della relazione con Anna Tatangelo, sta per diventare papà per la quinta volta. Periodo d'oro per Gigi che oltre a ritrovare la serenità nel campo sentimentale è anche pronto a ritornare in tv nei panni di coach di The Voice Senior. Inoltre anche da un punto di vita legale D'Alessio è ora apposto: il cantautore è stato infatti assolto dall'accusa di evasione fiscale. Si è raccontato a Novella 2000, Gigi, e finalmente parla della sua nuova compagna Denise Esposito.

Gigi D'Alessio e la frecciatina ad Anna Tatangelo

«Divento papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è un ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior» ma Gigi aggiunge anche: «Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto». Arcere abilissimo Gigi che scocca così la sua freccia contro Anna Tatangelo. La cantante ora giudice di All together now, nonostante abbia sempre cercato di tutelare il suo ex, dal quale ha avuto un figlio, Andrea, ora 11enne, in una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di verissimo non si è potuta esimere però dal criticare l'atteggiamento di Gigi. Anna ha detto che sia lei che il figlio avrebbero appreso della notizia della nuova paternità del cantante tramite i giornali. Gigi su questo non ha mai replicato, così come è sempre stato riservato anche sui pettegolezzi che giravano attorno alla sua nuova liason d'amore. Non era novizio il cantante alle critiche per le sue scelte sentimentali, per anni la storia con Anna Tatangelo è stata sulla bocca di tutti. E forse per questo finora non aveva detto nulla sulla sua attuale vita sentimentale.

Gigi D'Alessio assolto dall'accusa di reati fiscali: «Il fatto non sussiste»

Come nasce la storia tra Gigi e Denise

E mentre i rapporti con Anna sono proprio ai ferri corti, Gigi sembra aver ritrovato la pace con Denise. I due si sono incontrati per la prima volta a Capri nel 2020 durante uno spettacolo del cantante. Immediato il colpo di fulmine e da febbraio Gigi e denise hanno ufficializzato la loro storia in famiglia. Al resto ci hanno pensato i giornali.

Chi è Denise Esposito

Ma chi è la donna che ha fatto breccia nel cuore di gigi D'Alessio? Denise Esposito ha 28 anni è nata e cresciuta a Napoli ed è sempre stata una fan del cantante. Nonostante il suo fisico da modella denise non ha ambizioni nel mondo dello spettacolo, anzi studia giurisprudenza e spera di diventare avvocato. Figlia di una famiglia tradizionale del sud: il papà (Salvatore) è generale di Brigata ed ha un fratello di 31 anni a cui la ragazza è molto legata.

