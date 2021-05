Gianni Morandi: «Mano in riparazione». Ironia e affetto social: «Ti hanno messo una paletta della stradale?»

«Mano in riparazione». Continua la riabilitazione di Gianni Morandi dopo l'incidente domestico dell'11 marzo, quando il cantante di Monghidoro aveva riportato ustioni alle gambe e alle mani. La più colpita è stata quella destra. «Nicola, tecnico ortopedico – aveva scritto qualche giorno fa sui social –, mi prepara un palmare, fondamentale per il recupero della mano destra». E ora ha postato la foto con il nuovo dispositivo che gli consentirà di andare avanti con la convalescenza, dopo il lungo ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena.

APPROFONDIMENTI RICORRENZE Gianni Morandi festeggia il 70esimo compleanno di Massimo Ranieri:... IL RACCONTO Gianni Morandi: «La strada è ancora lunga, la mano per... BOLOGNA Gianni Morandi torna a casa dall'ospedale: «Non bevevo un... IL CANTANTE Velletri, Gianni Morandi in "Gita a li Castelli". Pranzo in...

Gianni Morandi inizia fisioterapia dopo l'ustione alle mani: l'espressione di dolore nella foto dall'ospedale

Gianni Morandi torna a casa dall'ospedale: «Non bevevo un bicchiere di vino da un mese. A voi»

I commenti - Già noto per le mani molto grandi, Morandi ha ricevuto molti commenti ironici e affettuosi alla foto. Anche per sdrammatizzare. «In realtà la tua mano in condizioni normali è ancor più grossa Gianni Morandi», scrive un fan. Il comico torinese Franco Neri invece dice: «Gianni! Ti hanno messo una paletta della stradale? Non chiedere di battere il 5 a nessuno che gli spezzi il gomito.. 😂 Dai Guarisci presto 💪». Invece il musicista 4tu ha fatto riferimento al cinema. «Hai una mano da...avengers!!!! Buona guarigione Gianni!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA