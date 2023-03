Giancarlo Magalli e il linfoma di Hodgkin: «Alle mie figlie dissero che mi restavano 2 mesi se non mi fossi curato»

Giancarlo Magalli torna a parlare della malattia in tv. Il popolare conduttore è stato ospite di "Oggi è un altro giorno", su Rai1, dove ha raccontato la sua battaglia con il linfoma di Hodgkin. A cominciare dalla diagnosi: «I medici dissero che se non mi fossi curato immediatamente in due mesi me ne sarei andato - ha rivelato Magalli -. A me per fortuna hanno detto una mezza verità, ovvero che era curabile, solo le mie figlie sapevano tutto. Ed è stato meglio così».

Magalli e il tumore, come sta il conduttore? «Terapie terminate ma serve la conferma definitiva. Ora voglio tornare in tv, anche a Mediaset»

Giancarlo Magalli, come sta dopo il tumore

Il primo campanello d'allarme è suonato l'anno scorso, dopo la partecipazione al "Cantante Mascherato": «Pensavamo avremmo fatto solo tre puntate - ha ricordato Magalli - invece siamo arrivati fino alla finale. È stato impegnativo: le prove, le canzoni da imparare… Alla fine c'era una stanchezza anomala che mi ha portato a indagare».

Fondamentali per il suo percorso di guarigione sono state le due figlie, Manuela e Michela, che non hanno lasciato solo il papà nemmeno per un momento, soprattutto nelle prime fasi della terapia: «La loro vicinanza è stata fondamentale, ma quello che mi ha sorpreso è stata anche quella delle mie ex mogli e dei mariti. Con loro sono rimasto in ottimi rapporti, anche se ho due divorzi alle spalle evidentemente ho seminato bene». Magalli ha aggiunto: «Quando succedono queste cose scopri dei rapporti che non pensavi fossero così profondi».