Giacomo Giorgio e Nicolas Maupas, Ciro e Filippo di "Mare Fuori" di nuovo insieme sul set (ma da supereroi)

Giacomo Giorgio (Ciro) e Nicolas Maupas (Filippo detto “O Chiattillo”) ancora insieme sul set. Anche dopo Mare Fuori. Insieme in una nuova !ction, "Noi siamo leggenda", che andrà in onda su Raidue dopo l’estate. Un successo annunciato grazie anche a loro, due dei protagonisti della fiction dei record, pronta ora a far innamorare ancora il pubblico dei più giovani con la quarta stagione.

Vittorio Emanuele di Savoia accusa l'ex re Juan Carlos (a telecamere spente): «Fu lui a uccidere il fratello, io c'ero». Si riapre un caso dopo 67 anni

«E pensare che, nella realtà, Giacomo e io girando Mare fuori siamo diventati grandissimi amici», ha detto Nicolas Maupas.

«Noi siamo leggenda racconta - riporta il settimanale Di Più Tv - le storie di un gruppo di adolescenti di Roma».

I protagonisti della serie, però, non sono ragazzi “normali”: sono una sorta di “supereroi”, dotati di poteri paranormali. «Questi poteri sono in grado di capovolgere le vite dei ragazzi, costringendoli a fronteggiare i loro limiti, i loro desideri e le loro responsabilità», hanno anticipato i produttori. «Questi superpoteri, nella serie, diventano dunque una metafora delle dif!coltà e delle possibilità che questi adolescenti sono chiamati ad affrontare e delle loro formidabili potenzialità».

Giorgio, Nicolas ma anche nel cast di questa nuova fiction c'è spazio anche per Valentina Romani, l’interprete di Naditza, una zingara che si innamora proprio di Filippo. E c’è chi dice che tra lei e il giovane attore sia nato l’amore anche nella realtà.

Ma non saranno da soli questi ragazzi che hanno conquistato i social e lo streaming. Saranno accompagnati da due giganti della fiction italiana: Claudia Pandol! e Lino Guanciale.