"Noi siamo leggenda", stasera l'ultima puntata su Rai 2: trama e anticipazioni del finale di stagione

"Noi siamo leggenda", l'ultimo teen-drama fantasy di Rai 2, giunge stasera all'ultima puntata. La regia della serie tv è di Carmine Elia, già dietro la macchina da presa per "La dama velata", "La Porta Rossa", "Sopravvissuti" e la prima stagione di "Mare Fuori", dalla quale arrivano gli attori Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio e Valentina Romani. La scorsa puntata ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso: come si concluderanno stasera le vicende dei personaggi? Di seguito anticipazioni e trama dell'ultima puntata di "Noi siam leggenda", in onda oggi, 20 dicembre, su Rai 2.

"Noi siamo leggenda", le anticipazioni dell'utlima puntata

Nell'ultimi episodio - andato in onda il 13 dicembre - avevamo lasciato Jean in ospedale, rancoroso nei confronti di Greta, accusata per la situazione critica del padre.

Giuseppe Liberati era stato portato in terapia intensiva. In questo pesante contesto, Greta e Andrea erano andati da Jean per affrontare la drammatica situazione quando, sotto gli occhi sbalorditi di Jean, si consuma un fatto incredibile: Andrea riesce in modo miracoloso a salvare Giuseppe.

Nell'ultima puntata di oggi, però, questo apparente sviluppo positivo viene bilanciato dalla tragica morte della madre di Lara. In seguito Jean si scusa con Greta e le rivela la verità su Andrea, che lotta tra la vita e la morte n terapia intensiva. Nel frattempo Massimo incontra Lara e grazie a lei viene a conoscenza della verità legata alla fabbrica. La rivelazione avviene sotto gli occhi di Viola, che, alla vista di Massimo e Lara insieme viene presa da un'improvvisa gelosia. Jean, Greta e gli altri ragazzi capiscono che un possibile modo per salvare Andrea risiede nell'origine dei suoi poteri. I giovani cercano quindi di svelare il mistero che circonda il loro amico, mentre il misterioso uomo di Venezia compie un gesto sorprendente: riesce inspiegabilmente a salvare Andrea, per poi sparire nel nulla. Mentre tutto sembra risolversi, Massimo scopre delle foto nascoste dalla zia Simona e apprende suo malgrado una serie di si rivelazioni sconvolgenti.