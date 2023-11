Noi siamo leggenda, da stasera su Rai 2 arriva il teen drama con gli attori di Mare Fuori: cosa c'è da sapere. Trama, cast, quanto dura e dove è girato

Rai2 punta di nuovo al teen drama. Da stasera in tv inizia la serie “Noi Siamo Leggenda”. Qui il fantasy, con una storia di superpoteri e disagio esistenziale si fa metafora perfetta dell’adolescenza. La regia della serie tv è di Carmine Elia, già dietro la macchina da presa de La dama velata, La Porta Rossa, Sopravvissuti e molti lo ricorderanno per essersi occupato della prima stagione di Mare Fuori. Il soggetto è invece di Valerio D’annunzio (Per Elisa-Il caso Claps ed Eppure Cadiamo Felici) e Paolo Terracciano. D’Annunzio e Terracciano si sono occupati anche delle sceneggiature, con Costanza Durante (Generazione 56K), Francesca Scialanca e Laura Grimaldi (Mental).