A Venezia Red Rail, la miniserie di Simone Marino di Campari Lab e Csc

Al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia i talentuosi ragazzi del Centro Sperimentale di Cinematografia e i loro cortometraggi - Red Rail, una miniserie diretta da Simone Marino - creati nell'ambito di Campari Lab sono stati i protagonisti. Per l'occasione, i corti per la miniserie Red Rail sono stati presentati dall'attrice Aurora Ruffino, che ha debuttato ne «La solitudine dei numeri primi», «I Medici», oltre a essere protagonista di «Noi», e da Giacomo Giorgio, noto al pubblico per i ruoli interpretati nelle serie di successo Rai «Sopravvissuti» e «Mare Fuori», che hanno collaborato al progetto. Nel cast allievi ed ex allievi della scuola nazionale di cinema: Davide Lenoci, Clara Tramontano, Claudia Donin e Adriano Moretti.





«Sono felicissima di aver avuto l'occasione di tornare al Centro per

il Campari Lab - ha dichiarato Ruffino - Ho passato tre anni della mia

vita lì ed è stato speciale tornare per girare Red Rail. Grazie alla

collaborazione tra Campari e Csc, anche quest'anno è stato portato

alla luce un progetto che supporta i giovani talenti e il futuro del

cinema».





Lo stesso entusiasmo anche nelle parole di Giorgio: «Sono stato

contento e onorato di poter prendere parte a questo progetto di

Campari, supportando il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma

e la passione di questi giovani attori e registi che vogliono

affacciarsi a questo mondo».





Campari Lab, quest'anno giunto alla sua quinta edizione, è il progetto

voluto e creato da Campari, insieme al Centro Sperimentale di

Cinematografia, con l'obiettivo di scoprire, valorizzare e formare i

nuovi talenti in tutte le professioni che contribuiscono ad alimentare

l'arte cinematografica. Cinque gli episodi della miniserie Red Rail

che raccontano la storia di quattro giovani artisti e il loro sogno di

lavorare nel mondo del Cinema. Un ballerino incredibile, una fonica

geniale, un costumista determinato e un make-up artist rivoluzionario

si sfidano a colpi d'arte e di passione. Molte le prove che dovranno

attraversare, mettendo alla prova la loro Passione e la Creatività e

arrivando a superare i propri limiti. Il premio in palio? Tutto da

scoprire.

«Campari Lab conferma l'impegno del marchio a sostegno

dei giovani talenti del Cinema», afferma Andrea Ceccarini, Aperitifs

Marketing Director di Campari Group. «È un progetto didattico in cui

crediamo fortemente, che dà modo alle giovani maestranze di esprimere

la propria creatività attraverso cortometraggi che rappresentano la

Red Passion Campari».



Red Rail racconta la voglia di superarsi, il bisogno incontenibile di

creatività, e il desiderio di sentirsi parte del discorso artistico e

cinematografico contemporaneo. Arti che si contaminano, fusione e

cooperazione; istinto, passione e desiderio di mettersi in gioco e

scoprirsi diversi.