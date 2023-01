Gerry Scotti nonno bis, l'annuncio su Instagram: «Il 10 gennaio alle 18.10 è nato mio nipote Pietro»

Gerry Scotti, nonno bis. È stato lui stesso a comunicarlo ai suoi fan su Instagram, attorno alle 10. «Mentre stiamo registrando le prove dello Show dei record esattamente alle ore 18:10 del 10 gennaio 2023 è nato mio nipote Pietro». Il bambino è dunque il fratellino della piccola Vittoria, la prima nipote di Gerry Scotti, nata a dicembre del 2020.

Gerry Scotti nonno bis, l'annuncio sui social

Al Corriere della Sera, la nuora Gerry Scotti ha parlato della seconda gravidanza qualche settimana. Al giornale, Scotti aveva confermato che il suo primogenito Edoardo l’avrebbe reso nuovamente nonno proprio con l’arrivo del nuovo anno, raccontando tra l’altro un altro aspetto della sua vita familiare più delicato. Edoardo Scotti, infatti, è il figlio che Gerry Scotti ha avuto nel 1992 dalla prima moglie Patrizia Grosso, sposata nel 1991 e dalla quale ha divorziato nel 2009.

L'amore per Gerry Oltre ad essere nonno, il conduttore di Lo show dei record è impegnato sentimentalmente con la nuova compagna Gabriella Perino, che ha due figli che riconoscono in Scotti una vera e propria figura paterna, come confermato dal presentatore.