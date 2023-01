Splendida Cornice, stasera in tv su Rai3 Geppi Cucciari debutta con il suo talk: ospiti e anticipazioni

Stasera in tv, giovedì 12 gennaio, alle 21.20 su Rai 3 debutta il talk show "Splendida Cornice", condotto da Geppi Cucciari. Il format ha come obiettivo quello di indagare sui gusti culturali del popolo italiano: dall'arte al cinema, dalla letteratura al teatro.

Geppi Cucciari torna su Rai 3 da stasera, giovedì 12 gennaio alle 21.25 con il programma «Splendida Cornice». Ospiti della prima puntata saranno: Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Paolo Mereghetti, Nicola Piovani, The Andre e la compagnia Ludovica Rambelli teatro. In collegamento Dori Ghezzi e Oleksandr Tkachenko, ministro della cultura dell'Ucraina.

Il format

L'attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell'arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Ci sarà un pubblico votante, diviso in categorie demoscopiche che disegneranno i consumi degli italiani per conoscerne le vicende e le predilezioni culturali. Poi cinque «competenti omonimi» di chiaro ingegno e nome celebre, pronti a rispondere alle domande più importanti e ai quesiti più spiccioli: dalla semiotica alle beghe di condominio. Ci sarà un professore che, al grido di #primalitaliano, vigilerà sulla congruità grammaticale di conduttori e ospiti. Una band di servizio, o «disservizio», scandirà i ritmi dell'improvvisazione organizzata. Ci saranno ospiti in grado di portare un tema alto a un livello comprensibile. Si parlerà del libro più letto, del teatro più vuoto, ma a sproposito. Infine ci sarà Saputello, il gioco dove chi le azzecca tutte perde. Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola «Ballo» Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l'insegnante d'italiano Andrea Maggi. La squadra dei competenti è formata dal linguista e docente universitario Giuseppe Antonelli, l'astrofisica Amalia Ercoli-Finzi, lo specialista di ecologia Matteo Renzi e il «sumerologo» Maurizio Viano.

Il cast

«Splendida Cornice» è un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, prodotto da Rai Cultura e Itv-Movie, scritto con Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e con Gregorio Paolini, Federico Vozzi, Francesca Papasergi. La regia è di Alessandro Renna.