Galyn Görg, l'addio commosso di Lorella Cuccarini: «Continua a danzare tra gli angeli»

La scomparsa a soli 56 anni, nel giorno del suo compleanno, di Galyn Görg, ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Dopo il coreografo Steve La Chance, il primo a dare la notizia della morte della attrice e ballerina americana, anche Lorella Cuccarini, ha voluto esprimere il suo rammarico per la scomparsa della sua ex collega. Le due infatti avevano raggiunto la celebrità ai tempi di Fantastico 6, programma televisivo condotto da Pippo Baudo.

«Non ci posso ancora credere - ha scritto al Cuccarini su Twitter - Voglio ricordarti così: tra una sala prove e l’altra, eravamo davanti ai fotografi per la prima volta... ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Continua a danzare tra gli Angeli, Galin».

