Incidente con due ragazzi morti: grave ballerina aquilana di 27 anni

C’è anche una ragazza residente all’Aquila, la ventisettenne N.P., ballerina, nativa di Borgorose, tra le persone ricoverate in gravi condizioni a seguito del tragico incidente che si è verificato venerdì notte lungo la via Rieti - Terni. Un violento schianto frontale che ha causato la morte di due giovani vite e il ferimento grave di altre quattro persone.

L’impatto si è verificato prima dell’uscita per Greccio quando mancavano pochi minuti alle 22, in un rettilineo con una buona visibilità. Sotto accusa è finito un lieve dosso che potrebbe aver temporaneamente ridotto la visibilità ai conducenti che procedevano in senso opposto di marcia.

Saranno le indagini della Polizia stradale a fare chiarezza sulla dinamica del frontale che ha causato la morte di Matteo Bucci, 32 anni e Matteo Cesaretti di 30. Bucci era alla guida di una Ford Fiesta che procedeva verso Rieti mentre l’altro veicolo, un Renault Kangoo, con a bordo cinque persone, viaggiava verso Terni dove la comitiva si stava recando per una festa di compleanno.