Michelle Obama, morta la madre Marian Robinson: aveva 86 anni. La famiglia: «Cercheremo di essere all'altezza del suo esempio»

È scomparsa a 86 anni Marian Robinson, madre dell'ex First Lady Michelle Obama. A dare la notizia la famiglia con una nota riportata dai media americani e firmata da Michelle e Barack, dalle loro figlie Malia e Sasha, dal fratello di Michelle: «Ci mancherà molto e vorremmo che fosse qui con noi per alleviare il dolore con una risata».

Una morte "pacifica", come affermato dalla famiglia della donna in una dichiarazione riportata dalla BBC.

A commentare la triste notizia è stato anche l'ex presidente Barack Obama, suo genero, che con un post su X ha voluto ricordare la donna.

There was and will be only one Marian Robinson. In our sadness, we are lifted up by the extraordinary gift of her life. And we will spend the rest of ours trying to live up to her example. https://t.co/2gH0DPQYVb

