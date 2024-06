Sabato 1 Giugno 2024, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 10:51

Kate Middleton forse si affaccerà dal balcone reale per salutare i britannici (e il mondo intero che si chiede come stia). La principessa del Galles sta prendendo in considerazione di apparire dal balcone al Trooping the Colour, la cerimonia per la "Sfilata della bandiera". La tradizionale cerimonia britannica che celebra la bandiera dei reggimenti è trasmessa in diretta dalla BBC nel Regno Unito e viene trasmessa anche in Germania, Austria e Belgio e in live streaming su BritBox sia negli Stati Uniti che in Canada. Ha, quindi, una risonanza molto ampia e sarebbe un'occasione di visibilità enorme per la principessa, per rassicurare il pubblico sulle sua condizioni di salute. Con il passare degli anni, infatti, anche altri media non hanno voluto perdersi l'evento. Nella parata del 2018, Associated Press ha fornito lo streaming live dell'evento agli spettatori di tutto il mondo sul canale YouTube della rivista Time e sulla pagina Facebook del quotidiano britannico The Telegraph.

Kate Middleton come sta? Antonio Caprarica spegne l'ottimismo sulla salute della principessa: «Ci dirà lei quando starà meglio»

Kate Middleton sta pensando di affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace per un saluto pubblico

Non c'è nulla di certo o di programmato. Non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito. Sappiamo solo che la principessa di Galles starebbe meditando un'apparizione a sorpresa sul balcone di Buckingham Palace in occasione del Trooping the Colour ma sappiamo con un certo grado do sicurezza che non tornerà in pubblico per la Colonel's Review.

In qualità di colonnello in capo delle Guardie irlandesi, ruolo che Kate ha ricevuto nel 2023, dovrebbe fare il saluto l'8 giugno, una settimana prima del Trooping the Colour. La notizia che non parteciperà arriva mentre la principessa continua il suo trattamento contro il cancro.

Non è stata vista in pubblico dal giorno di Natale, ma potrebbe apparire il mese prossimo «se si sente abbastanza bene», ha dichiarato un insider al Daily Mail.

Il Trooping the colour è la cerimonia dei reggimenti del Commonwealth e del British Army. È una tradizione della fanteria britannica risalente al XVII secolo, le cui origini sono ancora più antiche. Sui campi di battaglia infatti le bandiere del reggimento erano utilizzate come punto di raccolta per i soldati nella confusione del combattimento. Di conseguenza, per facilitarne il riconoscimento, gli alfieri marciavano di fronte alle truppe schierate con le bandiere spiegate. Si tiene a Londra ogni anno il secondo sabato di giugno presso la Horse Guards Parade di St James's Park, e coincide con la pubblicazione della Birthday Honors List.

L'evento culmina tradizionalmente con il raduno della famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace dopo un'esibizione di sfarzo e la parata militare.

Re Carlo, la profezia di Nostradamus: «Abdicherà ma non sarà sostituito da William». Ecco chi prenderà il suo posto

Sebbene sia stato confermato che il Re parteciperà alla cerimonia, ispezionerà i soldati da una carrozza anziché a cavallo, come aveva fatto l'anno scorso.