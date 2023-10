Francesco Vecchi papà, il conduttore di Mattino 5 annuncia la nascita del figlio in diretta e Federica Panicucci lo stuzzica

Francesco Vecchi è diventato papà per la seconda volta e lo ha annunciato in diretta. Durante la consueta puntata di "Mattino 5", il conduttore ha comunicato la nascita di Paolo, il secondogenito avuto dalla moglie Tina La Loggia. Una notizia che lo ha inevitabilmente commosso: "Tina non immagina quanta gratitudine provo per lei, per questo dono che mi ha regalato", ha detto. Al suo fianco Federica Panicucci, che gli ha rivolto i migliori auguri.

È stata proprio Panicucci a stuzzicare Francesco, che ha così ceduto a dare l'annuncio: "Francesco", gli ha detto una volta arrivata in studio, in apertura di puntata, "Vedo che hai una luce diversa negli occhi. Prendiamoci qualche istante per dirlo. Vuoi dirlo tu?". "Sì", ha risposto lui "mi fa molto piacere condividere con te e con chi ci segue questa notizia che ha riempito il cuore di gioia mia e di mia moglie Tina. È nato Paolo ieri, il mio secondogenito. Questa è la foto della sua manina. È stata una gioia immensa, ho sentito il cuore che si espandeva per fare spazio a tutto l'affetto che merita questi 3 chili e 300 grammi di bimbetto". "È un bel bimbetto, Tina ci sta guardando", ha risposto Panicucci.

Tina - vero nome Annunziata - è giornalista come Francesco. Siciliana approdata a Milano, dopo la laurea ha ottenuto un posto in Mediaset. Tina è caporedattrice proprio di Mattino 5, lo show che il marito conduce al fianco di Panicucci. Il matrimonio è arrivato nel 2020, il primo figlio si chiama Enrico