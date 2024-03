Federica Panicucci si sdoppia (per volontà di Pier Silvio Berlusconi): condurrà due trasmissioni al giorno

Federica Panicucci si sdoppia. Passerà da un studio all'altro, da una rete ad un'altra. Insomma dopo aver salutato i telespettatori alle 11 su Canale 5, la conduttrice sarà in diretta su Rete 4 per proseguire il racconto dell’attualità con Mattino Quattro. È questa la nuova scommessa nell'informazione di Pier Silvio Berlusconi che in estate ha voluto fortemente con sé Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. Scelte che non stanno ancora dando i risultati sperati. Ma questa volta è diverso. Federica è un volto amico, conosciuto dal pubblico del Biscione. Un pubblico che la segue con affetto.

La nuova trasmissione di Federica Panicucci

Un'ora di trasmissione che terminerà poco prima dell’edizione delle 12 del Tg4.

Per Federica dopo 15 anni di levatacce all'allba si tratterebbe di una promozione sul campo ottenuta dopo gli ottimi ascolti realizzati nella fascia del mattino di Canale 5.

Come con Mattino 5, con Francesco Vecchi, anche su Rete 4 la Panicucci sarà affiancata da una figura maschile, Roberto Poletti. Un volto conosciuto dalla rete per essere uno degli opinionisti nelle trasmissioni È di nuovo carta bianca e Prima di domani condotti da Bianca Berlinguer. Ma Poletti nato dalle tv locali è anche un ex conduttore di Unomattina e inviato di Alberto Matano a La vita in diretta, entrambi su Raiuno.