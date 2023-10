Belen mostra la sua nuova casa a Milano: le foto dell'attico super lusso, maxi terrazzo e veranda in vetro

C'è chi dice che si sia trasferita a Brescia dal compagno Elio Lorenzoni, ora Belen spiazza tutti e mostra la sua nuova casa ma a Milano. Dopo un silenzio social durato 10 giorni la showgirl ha postato alcuni video in cui insieme alla sorella Cecilia Rodriguez e alla mamma Veronica Cozzani fa visita a un attico. La conduttrice si riprende sull'enorme terrazzo con vista panoramica e scrive: "New home". Dopo la rottura da Stefano De Martino e l'inizio della relazione con Elio Lorenzoni ha deciso di trovare un nuovo nido in cui iniziare a scrivere il prossimo capitolo della sua vita.