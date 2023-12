Capodanno in tv, Amadeus su Rai 1 e Panicucci su Canale 5: cantanti, scaletta e ospiti delle due serate

Il menu è a tema Sanremo. Lo ha preparato chef Amadeus, «l'uomo azienda», così come si definisce, sempre pronto a rimboccarsi le maniche quando Mamma Rai chiama. È a lui che i dirigenti di viale Mazzini hanno affidato il compito di accompagnare gli italiani verso il nuovo anno conducendo stasera su Rai1 la tradizionale maratona de L'anno che verrà.

Non una novità: quella di quest'anno è la nona edizione consecutiva condotta da Amadeus, che ne firma anche la direzione artistica e per l'occasione ha scelto di puntare su un cast iper sanremese, daai, da, daie il perfetto sconosciuto(al quale ora gli spettatori potranno dare un volto prima di vederlo all'Ariston). Praticamente sette dei trenta big che dal 6 al 10 febbraio vedremo all'Ariston: ci sono anche, che dal 26 gennaio condurranno il Primafestival, mentre Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Gli Autogol e Romina Power con il figlio Yari Carrisi completano il cast. Per la prima volta, però, alle spalle del conduttore non ci sarà lo storico manager Lucio Presta. Ironia della sorte: la kermesse andrà in onda da piazza Pitagora a Crotone, in Calabria, regione natale dell'ex agente. Ieri, in occasione della conferenza stampa di presentazione, Amadeus è stato freddo e netto nell'ufficializzare il clamoroso divorzio, a poco più di un mese dalla partenza del Festival: «I rapporti si sono chiusi, lui sa i motivi. Io sono abituato a parlare guardando negli occhi le persone. Guardiamo al futuro e non al passato». Già, il futuro: «Mi auguro che il 2024 sarà un anno più bello di quello che se ne sta andando», sorride Amadeus, che con questa nona edizione de L'anno che verrà eguaglia il record di Carlo Conti. Che l'11 febbraio molli sul serio Sanremo, dopo quattro edizioni trionfali e una quinta che promette benissimo, non ci crede nessuno. Se non altro perché ormai il conduttore e direttore artistico del Festival ha legato indissolubilmente il suo nome a quello della kermesse: «Sanremo si ama», recita lo slogan degli spot del Festival 2024, in cui si gioca sul doppio senso tra il verbo amare e il diminutivo del nome d'arte di Amedeo Umberto Rita Sebastiani. E Mediaset sceglie per il secondo anno consecutivo la Liguria per il suo Capodanno: sarà Piazza De Ferrari a Genova a ospitare la maratona condotta su Canale 5 da. Curiosità: se Rai1 punta su Romina, Canale 5 sceglieI due ex coniugi si ritroveranno ad essere "rivali" per una sera. Ma suona sanremese anche il Capodanno in Musica di Mediaset: ci saranno gli(si sono riuniti all'Ariston quest'anno),(dal Festival del 2021 non si è più fermata), Matteo Romano (lanciato da Amadeus l'anno scorso), Leo Gassmann (anche lui visto al Festival quest'anno). E poi gli allievi di Amici, Valentina Parisse,. «Non bado alla concorrenza», commenta Amadeus. Che, instancabile, ha continuato a lavorare al Festival anche durante le festività: «Magari arriverà qualche ospite internazionale», dice. Occhio a Jennifer Lopez: pubblicherà il nuovo disco This Is Me Now il 16 febbraio e ha un feeling speciale con l'Italia (è stata in vacanza a Capri la scorsa estate). Budget permettendo, naturalmente: «Quando la Rai organizza qualcosa, lo fa sempre in grande», strizza l'occhio Ama ai dirigenti di viale Mazzini.