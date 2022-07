Totti furioso, l'ex Capitano pronto a dire la verità su Noemi Bocchi: «A Ilary ho dato tutto ciò che avevo. Sono in pace con me stesso»

Basta l'ex Capitano non ne può piu' di sentire tutte queste chiacchiere, e secondo l'amico pr è pronto a dire la sua verità. Dopo l'annuncio della separazione da Ilary Blasi è stata una staffetta allo scoop piu' veloce e piu' "potente" e ora Francesco Totti, dopo la storia dell'investigatore e della figlia con lui a casa di Noemi, è pronto a dire la verità.

Totti, la verità sulla separazione

«Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso», continua a confidarsi, dalla sua mega villa all'Eur, con l’amico pr Alex Nuccetelli l'ex Pupone, probabilmente certo del fatto che da quelle chiacchiere a qualche ora la stampa ne sarà informata, e infatti a riportare tutta la "confessione" è stato un quotidiano: Il Corriere della Sera. Ma d'altronde il patto firmato all'addio, l'unico di comune accordo, tra gli ex coniugi, era: «Non rilasceremo altre dichiarazioni».

Totti seguito per mesi, la furia del Capitano: «Presto la verità»

Le diverse strategie di "silenzio"

E infatti non lo stanno facendo nè Francesco né Ilary.

Per lui parla l'amico pr, quello che gli ha presentato sia l'ex moglie che la presunta attuale nuova fiamma, per lei i social network. Strategie diverse, per non stare in silenzio.

Un comunicato di pancia, anche se tirato, quello di Totti, uno stringatissimo quello di Ilary. L'11 luglio la parola fine è stata messa sulla storia che ha fatto sognare milioni di romantici. Nonostante tutti i tentativi di salvare capre e cavoli dopo le prime indiscrezioni uscite a febbraio che vedevano il Re di Roma al fianco di Noemi Bocchi, con smentite di Francesco e dell'ex moglie, il patatrac con le immagini di Chi è stato fatto. E ora la storia cambia. Una storia fatta di avvocati, silenzi e gossip, tanto gossip. Ecco laddove i diretti interessati restano in silenzio (social a parte) i pettegolezzi arrivano a colmare quei vuoti. E così Totti dopo aver sentito l'ultima illazione inerente alla piccola Isabel, che secondo Chi sarebbe stata presente con lui a casa di Noemi diverse volte tato da diventare amichetta dei figli di lei, mentre è con Cristian a Roma, e Ilary a Sabaudia con le due figlie, si dice esasperato da tutto quello che sta sentendo.

Rapporti tesi con la ex

Sembra che i rapporti con la Blasi siano tesissimi, lei continua a starsene in vacanza noncurante del fatto che gli avvocati Alessandro Simeone e Antonio Conte attendano di potere avviare la pratica di separazione. La notizia poi dell'investigatore privato assunto da Ilary per beccarlo, pare lo abbia proprio fatto infuriare. E ieri poi la bomba dei video in cui lui, la moglie e Noemi erano nello stesso locale. Tante le cose dette, troppe, forse, anche per un idolo come Totti che non si è mai visto scalfire la sua figura di Re di Roma.

E se nell'aria continuano a tuonare così gossip vari, la replica di Totti pare pronta.