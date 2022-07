Ilary Blasi, a Sabaudia i paparazzi la braccano anche in spiaggia: oggi con lei la figlia Chanel

La spiaggia di Sabaudia che nel week end pullula di gente in ogni dove e si popola di persone, ombrelloni, lettini e colori durante la settimana torna ad essere più vivibile e meno affollata. E così ci si può godere appieno la spiaggia ed il mare. Qualche giorno di tregua dal pienone del sabato e della domenica anche per Ilary Blasi che si trova ancora a Sabaudia e che stamattina è scesa in spiaggia per qualche ora per concedersi un po’ di sole e di mare. Giusto qualche ora di relax prima di risalire a casa.

Ilary Blasi in spiaggia con Chanel

A Sabaudia con lei ora c’è anche Chanel. Di sicuro una mattinata più tranquilla senza dover respingere l’assalto dei fans dei giorni scorsi che, quando l’hanno avvistata in spiaggia, le hanno chiesto fotografie ed autografi. Certamente qualche ammiratore che nota la sua presenza sul litorale pontino c’è sempre ma le giornate, almeno fino al prossimo week end saranno più tranquille. I paparazzi però, quelli ci sono sempre, a caccia di scatti.