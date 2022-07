Ilary torna a Sabaudia, la prima volta (dopo 20 anni) senza Totti: gli scatti in bikini infiammano il web

Stessa spiaggia, stesso mare, ma “gruppo vacanze” diverso. Ilary Blasi è tornata a Sabaudia, lo fa sapere lei stessa dal suo profilo instagram dove ormai posta ogni suo passo. Tornata dalla vacanza con i figli e la sorella in Tanzania, la conduttrice dopo la separazione da Francesco Totti è la prima tra i due a mettere piede nella residenza estiva della famiglia. L'attesa era diventata frenetica per paparazzi e fan ed è stata lei stessa a svelarci con scatti audaci dove si trova.

Appare super sexy nelle foto che condivide dal suo profilo social l'ex lady Totti. Decollette generoso in vista, incorniciato da un bikini rosso tutto lacci, kimono floreale e maxi occhiali da sole. Con lei anche una maxi bag da spiaggia con le sue iniziali incise. È una Ilary senza freni e senza veli quelli dopo l'addio all'ex Pupone.

Totti e Ilary, i retroscena dell'amico di Francesco sulla separazione: «Lui un latin lover? Ma anche lei...»

Arriverà anche Francesco?

Torna così nella casa in cui sono cresciuti i tre figli, Ilary, ma senza Francesco. Chissà se anche lui, che ora secondo il gossip vive una relazione con Noemi Bocchi arriverà dopo la ex moglie nella spiaggia del litorale ponentino.

Lì dove tutti, tra supermercati e ristoranti, erano abituati a vedere il re e la regina di Roma insieme ora devono prendere le misure con questa nuova verità. E se c'era chi pensava che Ilary per sfuggire dai paparazzi evitasse di andare a Sabaudia, si sbagliava di grosso. Ora Ilary non si vuole nascondere, la sua vita dopo Totti e tutta a favore di like.