Ilary Blasi, il giallo delle foto social a Sabaudia: una "vendetta" contro Totti? Il gossip infiamma

È arrivata a Sabaudia da due giorni e già non si parla di altro. Ilary Blasi, dopo 20 anni di bagni, passeggiate e selfie sul litorale pontino trascorsi con l'ormai ex marito Francesco Totti ora è sola. Ieri i primi scatti in cui la conduttrice si è mostrata sola in pose sexy e bikini tutto lacci e scollature e poi una giornata passata, e condivisa sui social, con amici tra colazione al bar e aperitivo in casa. Era scontato che la sua presenza in quel di Sabaudia non passasse inosservata e così l'ex lady Totti anziché trincerarsi dentro casa per paura del gossip e dei paparazzi ha deciso di affrontare il momento a testa alta senza nascondersi da nulla e da nessuno. E il tutto ha il sapore di "vendetta" nei confronti dell'ex marito. Non sono mancati i selfe che i fan le hanno chiesto e così anche lei ha deciso di rendere pubblico ogni suo momento di questa nuova vita.

Ilary Blasi a Sabaudia, con chi è in vacanza?

Il caffé ieri mattina al bar, probabilmente a San Felice di Circeo, era in compagnia di qualcuno. Due tazze su una terrazza vista mare e un cornetto. Il gossip si è scatenato quindi. Di chi era la seconda tazza? I paparazzi non l'hanno lasciata un secondo e in spiaggia la conduttrice ci è andata con lo zio e la sorella. Poi all'apertitivo solo un boomerang per mostrare 5 calici di vino bianco e 5 mani. Con chi fosse in quel momento non si sa, ma dall'immagine che lei stessa ha condiviso su instagram pare fossero lei, un'altra donna e tre uomini. Ma quindi c'è già un altro uomo?

Esplode il gossip

Poi i piu' curiosi si stavano anche chiedendo con chi stessero Christian, Chanel e Isabel in questi giorni. Si era quindi ipotizzato che i tre figli potessero a questo punto, una volta tornati dalla Tanzania, dove avevano passato qualche giorno con la mamma, essere ora dal padre, ma così non è.

Ilary Blasi, la prima giornata a Sabaudia senza Totti: brindisi con gli amici, paparazzi e selfie in spiaggia

Ora su instagram, Ilary mette le foto di lei in spiaggia con la piccola Isabel. Giocano con altri bimbi a fare dei castelli di sabbia e la piccola è sorridente.

Di Christian e Chanel invece nessuna foto. Ma quel che è certo è che Ilary a Sabaudia non sta con nessuna nuova fiamma, ma è sicuramente in dolce compagnia. La vita senza Totti ora riparte da lei, e dai suoi figli.