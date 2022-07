Francesco Totti e le notti a casa di Noemi Bocchi: ecco dove vive l'ex capitano (mentre Ilary è a Sabaudia)

Dopo una separazione, i primi tempi sono sempre quelli più duri. Bisogna trovare nuovi equilibri, nuovi ritmi, stravolgendo le proprie abitudini. Lo sa bene Francesco Totti, che da quando ha annunciato ufficialmente l'addio a Ilary Blasi si è rifugiato in una nuova routine. Chi lo conosce parla di un capitano diviso fra partite a padel e avvocati, senza trascurare gli impegni di lavoro. Insomma, una risposta molto diversa da quella di Ilary, che prima è partita per la Tanzania insieme ai figli, poi si è trasferita alla casa al mare di Sabaudia. Il tutto documentato quotidianamente da selfie pubblicati sui social.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: i due non vivono (ancora) insieme

Totti, invece, ha scelto di non muoversi da Roma. E neanche da casa sua che, a differenza di quanto si dice in giro per la Capitale, non ha ancora lasciato. L'ex numero 10 giallorosso ha certamente passato più di qualche notte a casa di Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma, ma non avrebbe ancora preso in considerazione l'idea di trasferirsi da lei. I due, al momento, non hanno nemmeno preso casa insieme. La scelta di Totti è chiara: tenere un basso profilo, anche e soprattutto per proteggere i figli dal vortice del gossip.

Ilary Blasi a Sabaudia

Ilary Blasi invece si trova ancora a Sabaudia. Stamattina è scesa in spiaggia per qualche ora per concedersi un po' di sole e di mare: giusto qualche ora di relax prima di risalire a casa. A Sabaudia con lei ora c'è anche Chanel. Di sicuro una mattinata più tranquilla senza dover respingere l'assalto dei fans dei giorni scorsi che, quando l’hanno avvistata in spiaggia, le hanno chiesto fotografie ed autografi. Certamente qualche ammiratore che nota la sua presenza sul litorale pontino c’è sempre ma le giornate, almeno fino al prossimo week end, saranno più tranquille. I paparazzi però, quelli ci sono sempre, a caccia di scatti.