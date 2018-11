GfVip, Giulia Salemi a Francesco Monte: «Io stufa di essere giudicata, lasciamo perdere»

La tregua è durata poco. Francesco Monte e Giulia Salemi sono i protagonisti di un nuovo battibecco all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo la presunta notte di passione e la decisione di viversi fuori una volta finito il reality, le incompatibilità caratteriali sono saltate fuori nuovamente e i due hanno inscenato un vero e proprio siparietto davanti alle Donatella.

Marina La Rosa: «Fabrizio Corona un povero demente, su Asia Argento mi sono ricreduta»

Wanda Nara, bomba sexy su Instagram fa impazzire i follower in lingerie

La coppia parlava con le sorelle Provvedi in veranda quando Monte si è infastidito per una battuta dell'influencer. Giulia Salemi ha messo in discussione che l'ex tronista fosse un gentleman e il trentenne non ha gradito. «Scatti con poco!», si sono rinfacciati. «Lasciamo perdere visto che non ti piacciono dei miei aspetti caratteriali, sono stufa di essere giudicata», lo sfogo della Salemi.

Ne è scaturito un acceso diverbio sotto lo sguardo delle gemelle che non hanno nascosto un'aria divertita. Nessuna preoccupazione, infatti, perché gli screzi sono sempre passeggeri. E Ivan, subentrato alla fine, non ha dubbi: «Vabbè tra 10 minuti sarete nel letto a sbaciucchiarvi, quindi non c’è nemmeno gusto».

Ultimo aggiornamento: 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA