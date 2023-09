Francesco Benigno dice no al Grande Fratello: «Rifiuto e mi godo mio figlio»

C'è chi dice no, anche al Grande Fratello. È il caso dell'attore Francesco Benigno, che sui social ha raccontato di aver rifiutato la proposta di partecipare alla nuova edizione del GF che partirà lunedì 11 settembre su Canale 5. La nuova stagione vedrà concorrenti Vip e Nip e al momento solo sei sono noti. Tra questi non c'è Benigno, che ha da poco festeggiato la nascita del primogenito e ha così rispedito al mittente l'offerta di Mediaset: al reality non parteciperà. «Cari autori del Grande Fratello, grazie per l'offerta ma rifiuto e mi godo mio figlio. Adoro!», ha scritto qualche giorno fa in un post su Facebook.



Benigno: «ll Gf mi voleva a tutti i costi»

L'attore e regista si era già espresso così sulla possibilità di partecipare al Grande Fratello: «Mi vogliono al Grande Fratello a tutti i costi.

Che dite ci vado? - aveva chiesto - Ovviamente siamo in attesa della nascita di nostro figlio tra domani e dopodomani, ma voi cosa ne pensate?». Viste le tantissime risposte, aveva chiesto aiuto ai fan a prendere una decisione:«Condividete nelle vostre pagine il mio post, ho bisogno del vostro aiuto per capire». Il dubbio poi è stato chiarito: il 23 agosto è nato il figlio Giovanni Roderico Tiago, che ha cambiato la sua vita. E gli ha fatto decidere di restare accanto alla moglie Valentina Magazzù.«Il quadro più bello dell'amore sublime: noi tre. Io, mia moglie e il nostro frutto dell'amore, il nostro Giovanni Roderico Tiago», aveva scritto il giorno della nascita del primogenito. La sua (nuova) vita è questa. E per ora non prevede la tv.