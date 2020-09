Briatore dimentica il Covid con Naomi Campbell: «Ieri è venuta a trovarmi a Monaco»

Flavio Briatore documenta il ritorno alla vita di tutti i giorni su Instagram mostrandosi in una foto dove emerge il "distanziamento zero". «Ieri è venuta a trovarmi Naomi a Monaco». Briatore pubblica proprio la foto con Naomi Campbell che appoggia la testa al volto dell'imprenditore, recentemente contagiato dal Covid. Sia Briatore che Naomi Campbell appaiono sorridenti. Lo scatto è stato pubblicato questa mattina su Instagram dallo stesso Briatore che sembra quindi aver definitivamente superato la brutta parentesi del Coronavirus; la visita della sua ex Naomi sancisce per lui il ritorno alla normalità.

Flavio Briatore ora elogia l'Italia e la politica anti Covid: ma sui social scoppIa la polemica

Covid, Briatore: «Italiani più disciplinati degli inglesi che oggi sono in piena bufera»



Barbara Cola-Tina Turner travolge Tale e Quale Show (che conquista il 18,5% di share) Carlo Conti è il leader degli ascolti del venerdi sera (con 3.741.000 spettatori pari al 18.5% di share). E' stata Tale e Quale alla leggendaria leonessa del rock. Barbara Cola ieri sera su Rai1 ha incantato tutti riuscendo a calarsi nei panni di Tina Turner a partire dal look: chioma arruffata, labbra rosso fuoco, tacchi a spillo e minidress.

