Gli amici in visita a casa di Romano Prodi dopo la morte della moglie Flavia Franzoni

È arrivato anche l'ex ministro Arturo Parisi a casa della famiglia Prodi in via Gerusalemme a Bologna per stare vicino al professor Romano Prodi, ai figli Giorgio e Antonio e ai familiari dopo la morte della moglie Flavia Franzoni. Parisi stava percorrendo a piedi con i coniugi Prodi e altri amici un cammino francescano nei pressi di Gubbio, quando la moglie dell'ex presidente della Commissione Europea si è sentita male ed è morta. Anche Parisi ha preferito non rilasciare alcun commento.