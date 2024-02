Chiara Ferragni, nuovo fidanzato? I tre indizi di scatenano i social (e spunta il nome di Tomaso Trussardi)

Chiara Ferragni ha gia un nuovo fidanzato? Le voci su una presunta relazione dell'influencer stanno facendo il giro dei social dopo le dichiarazioni rilasciate dal noto giornalista e blogger Davide Maggio durante Pomeriggio 5, il programma di approfondimento targato Canale5 e condotto da Myrta Merlino. Maggio non ha fatto nomi, ma ha dato solo tre indizi: piazza della Scala, ex monastero di benedettine e passione per gli animali. Tutti indizi che, secondo molto utenti, conducono a Tomaso Trussardi, l'imprenditore italiano, presidente della omonima casa di moda di famiglia, ed ex di Michelle Hunziker.

Fedez, le prime parole dopo la separazione

«Dai ragazzi…secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?», ha invece risposto Fedez alla domanda che il giornaliste di Pomeriggio Cinque, gli ha posto a proposito della separazione da Chiara Ferragni.

L'intervistatore del programma insiste: «Dicevano che lei ha messo sempre sé stesso in prima persona al posto dei problemi di sua moglie…». Ma Fedez tronca subito: «A me non interessa cosa dicono le persone, lei conosce la relazione con mia moglie?».

E, consapevole di essere un personaggio pubblico, il rapper spiega: «Accetto il fatto che le persone fanno illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra…». Infine Fedez dice che andrà oggi alla sfilata di Donatella Versace «perché Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento…».