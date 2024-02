Fedez al party di Donatella Versace, le foto con Gigi Hadid, i sorrisi (forzati) e i difficili giorni da single

La prima uscita pubblica per Fedez dopo la notizia della separazione da Chiara Ferragni è per partecipare alla sfilata dell'amica Donatella Versace: «Mi è molto vicina in questo momento», ha spiegato. Il rapper si è accomodato in prima fila dribblando le domande dei giornalisti, ai quali si è limitato a dire «non voglio parlare». Grande assente la moglie, che è rimasta a casa mancando tutti gli eventi della Fashion Week, e da casa si è limitata a pubblicare una foto con lo sguardo triste e un cuoricino.

Che tra gli ormai Ferragnex ci sia grossa crisi sembra ormai essere confermato dai fatti, prima ancora che dalle parole dei diretti interessati, che per il momento si sono limitati a trincerarsi nel silenzio nel nome del bene dei figli e della famiglia. La rottura in casa della "royal family" del gossip italiano non sta mancando di suscitare interesse anche all'estero, ed è proprio su alcuni account stranieri che è spuntata una foto che la dice lunga sullo stato d'animo di Fedez durante la sfilata versace.