Chiara Ferragni e la nuova casa a City Life

Scala a chiocciola, camino e vista su Milano. Chiara Ferragni, attraverso alcune foto e un breve video, ha mostrato in anteprima la nuova casa in cui andrà a vivere coi figli e col marito. Si tratta di un super attico poco distante dall’attuale abitazione, sempre in zona City Life, a Milano. Nel video si vede il camino, nel soggiorno non ancora arredato, una imponente scala a chiocciola e l’affaccio sul terrazzo. Con la influencer c’era la sorella Valentina ma non Fedez. Il trasloco della famiglia è previsto tra agosto e settembre.