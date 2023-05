Fedez, nuova operazione (segreta) alla pancia: «Mi son dovuto far riaprire una parte della cicatrice che avevo. Oggi sono felice, tolgo i punti»

«Oggi sono molto felice, tolgo dei punti. Non ve lo avevo raccontato, ma mi son dovuto far riaprire una parte della cicatrice che avevo in pancia». Fedez sconvolge così i fan su Instagram. Il rapper ha confessato sui social di aver dovuto affrontare nuovamente un'operazione alla pancia, ma stavolta aveva preferito mantenere la cosa segreta. Così i follower hanno scoperto oggi che il marito di Chiara Ferragni si è trovato a dover rimuovere dei punti per un'intervento. Ma tranquilli, aggiunge, si tratta solo di un'operazione fatta per estetica: ha dovuto sistemare il segno dell’operazione che ha dovuto affrontare nel marzo del 2022 a causa di un tumore al pancreas.

Fedez operato di nuovo alla pancia

«Questo perché durante l’operazione mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una roba estetica, niente di più». Quindi fan, potete tirare un sospiro di sollievo, nulla di grave, Fedez sta bene. Di recente ha rassicurato il pubblico che lo segue sul suo stato di salute. Nonostante abbia ancora dei problemi di digestione, vive bene.