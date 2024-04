Fedez vola a Miami con Leone e Vittoria: «Finalmente». Chiara Ferragni sparisce dai social: le prime vacanze dei Ferragnez da genitori separati

È stata la prima Pasqua da genitori separati per Fedez e Chiara Ferragni. Per le festività Leone e Vittoria sono stati con la mamma, che con nonna Marina Di Guardo, zia Valentina e zio Matteo e alcuni amici, li ha portati a Dubai. Ora tornati dagli Emirati i piccoli Ferragnez stanno passando qualche giorno con il papà. Così Fedez, che nel frattempo è andato a vivere in un attico di 400 mq vicino al Castello Sforzesco, è volato con i figli, e con i suoi genitori, a Miami.

Fedez ha comprato una Ferrari Roma (con tettuccio removibile in tessuto): «È la prima in Italia». Ecco quanto costa

Ferragnez separati, lui con i figli a Miami, lei scompare dai social

Fedez ha trascorso Pasquetta sulle Alpi francesi a Courchevel insieme agli amici per qualche giorno di relax, poi in serata in rientro a Milano e l’annuncio davanti allo specchio del bagno della sua nuova casa: “Milano-Miami, finalmente parto con i miei bambini, non vedevo l’ora”.

Chiara Ferragni, notte nel deserto con Leone e Vittoria. I fan protestano: «Vogliamo rivedere i bambini, basta nasconderli»

Nel frattempo Chiara Ferragni è sparita dai social. Dopo aver condiviso molti scatti delle vacanze a Dubai con la famiglia, senza mai però mostrare il volto dei figli, l'imprenditrice digitale ora è in silenzio. Un'assenza questa molto strana visto che l'influencer non spariva così tanto dai social da famoso scandalo Balocco.