Fedez, Chiara Ferragni e quella foto piena di speranze: «Non vedo l'ora di nuovi ricordi insieme»

Mentre Fedez è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere stato sottoposto a un intervento per la rimozione di un tumore al pancreas, Chiara Ferragni si lascia andare ai ricordi di giorni decisamente più sereni. La Ferragni pubblica una foto che la ritrae insieme al marito a Los Angeles quando parteciparono alla notte degli Oscar (in programma stanotte).

APPROFONDIMENTI LA MALATTIA Il tumore UNITI La telefonata di Vialli LA MALATTIA Come sta MEDICINA Cosa succede con questo tipo di cancro PERSONE Parla il chirurgo che lo ha operato IL DRAMMA Il post: «Non vedo l'ora di tornare a casa» SOCIAL Come sta LA MALATTIA Mortalità, rischi e conseguenze: cosa sappiamo LA MALATTIA La stessa malattia che uccise Steve Jobs PERSONE Foto IL PERSONAGGIO Dalla prima diagnosi a oggi IL CASO Vittoria oggi compie un anno IL CASO Fedez operato all'addome, cosa si sa della sua malattia: i... IL CASO «Presto sarà a casa» PERSONE Foto IL FOCUS Fedez, cos'è il tumore neuroendocrino, Cinieri:... LA MALATTIA La linea di cosmetici e il parco con i figli: il ritorno sui...

Il post è un bel tuffo nel passato, una foto piena di speranze per trasmettere al marito tutta la sua energia positiva, fondamentale in questi giorni complicati: "Buon Oscar a tutti - scrive - Queste sono state le ultime due volte in cui io e il mio amore abbiamo partecipato: nel 2019 e nel 2020. Non vedo l'ora di nuovi ricordi insieme come questi". In quegli scatti di qualche anno fa, la coppia è al settimo cielo e mai avrebbero immaginato di dover affrontare una sfida così difficile come questa.

Fedez come sta? La mamma del rapper rompe il silenzio: il commovente post dopo l'intervento di tumore al pancreas del figlio

Come sta Fedez

Fedez dovrà aspettare ancora diversi giorni prima di poter tornare a casa, ma accanto a lui c'è sempre sua moglie, che si divide tra l'ospedale e i figli. Leone e Vittoria sono con i nonni e le sorelle di Chiara Ferragni ma appena può lei scappa da loro, per poi tornare dal marito in ospedale. E' un momento duro per i Ferragnez, ma lo stanno vivendo con il sostegno di amici e familiari, ma anche del loro esercito di follower che sta giocando un ruolo importante.

Il tumore al pancreas

Fedez aveva fatto sapere due settimane fa di avere dei problemi di salute, pubblicando su Instagram un video in lacrime ma senza fare cenno alla malattia. Giovedì il post dall'ospedale, dopo l'operazione: "Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas, motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). Sto bene e non vedo l'ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po'". L'operazione è riuscita e ora si dovranno attendere i risultati dell'esame istologico per capire quale sarà il percorso di cura, ma il chirurgo che ha operato il rapper ha fatto sapere che le percentuali di guarigione sono alte: "Se il tumore viene scoperto agli inizi ed è localizzato (come nel caso di Fedez, ndr), la chirurgia radicale, ovvero l'eliminazione di tutta la massa neoplastica, può portare á guarigione alte percentuali di pazienti. Spesso l'intervento chirurgico è complesso: punta ad asportare completamente la malattia, preservando il più possibile la funzione dell'organo".