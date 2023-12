Fedez risponde (di nuovo) all'hater che ha offeso Leone: «Non te la cavi con una letterina di scuse»

«Vi dico solo che è già venuto all’ovile con l’avvocato per chiedere scusa»: con queste parole Fedez ragguaglia i follower circa lo stato della denuncia sporta contro l'hater che su X (ex Twitter) insultò pesantemente il piccolo Leone. «Ma non ce la caviamo con una letterina di scuse, ci devi mettere la faccia e se non ce la vuoi mettere te la faccio mettere uguale», prosegue il rapper.

Fedez denuncia l'hater dopo le minacce al figlio Leone: «Una promessa è una promessa»

La lettera di scuse

Fedez è tornato sull'argomento con alcune storie pubblicate su Instagram, nelle quali torna a scagliarsi contro l'autore del post di insulti contro il primogenito.

Da quanto riferito, sembra che il cantante sia determinato ad andare fino in fondo nel percorrere le vie legali.

«Sono perfettamente cosciente che c’è questo giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas, augurarmi la mia morte. Continuate pure a farlo perché onestamente non mi frega un ca****. Però nel momento in cui toccate i miei figli, allora lì avete un problema. Un problema bello grande, però ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi vi posterò nome e cognome di questa persona e tutti gli altri che hanno risposto che farebbero lo stesso. Tranquilli che scopro chi siete uno ad uno, a presto».

Così Fedez si era espresso opo la partita Milan-Frosinone dello scorso 2 dicembre, quando alcuni account social avevano ripubblicato foto del piccolo Leone aggiungendo frasi molto pesanti, interpretabili come minacce. Nei recenti video Instagram Fedez mostra il dito medio, mentre da dietro si sente appena una voce femminile che cerca di calmarlo: «Basta, dai».