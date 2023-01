Fedez e la battuta su Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: «Mi ha chiamato per scusarsi»

Fedez si scusa con Pietro Orlandi. È stato proprio il fratello di Emanuela Orlandi a rivelarlo, intervenendo in una diretta Instagram con il giornalista Gianluigi Nuzzi. Il rapper aveva ricevuto una pioggia di critiche per la risata durante la puntata della trasmissione 'Muschio Selvaggio' parlando di Emanuela Orlandi, non ancora trovata.

Fedez, le scuse a Pietro Orlandi

«Mi ha chiamato ieri, si è scusato di questa cosa - ha dichiarato Pietro Orlandi - Poteva anche non farlo, quindi ho apprezzato il fatto che mi abbia chiamato. Mi ha detto che non lo ha fatto di certo con l’intento di essere irrispettoso. Ha capito di avere sbagliato. Io in quel momento in effetti ci ero rimasto male. Quando si è messo a ridere mi sono chiesto "perché ride"?».

La vicenda

Il nome di Fedez è salito in cima a trending topics di Twitter proprio a causa della valanga di critiche e insulti degli utenti. Nessuno ha apprezzato il comportamento dell'artista, ritenendo che non si tratti affatto di black humor. «In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto, me lo auguro, anche se ovviamente mi è dispiaciuto - ha detto all'ANSA Pietro Orlandi -. Non capivo cosa ci fosse da ridere dicendo 'non l'hanno trovata, la stanno ancora cercando'. Credo che si tratti semplicemente di un momento di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale. Credo in questa vicenda che dura da quarant'anni vi siano atteggiamenti molto più gravi da parte di intere istituzioni che dovrebbero far indignare molto di più di una, seppur fuori luogo, risata».