Federica Nargi sarà di nuovo mamma, il pancione su Instagram fa il pieno di like

Federica Nargi esce allo scoperto, col pancione. Da tempo si vociferava di una nuova dolce attesa per l’ex velina, oggi conduttrice, dopo l’arrivo della prima figlia Sofia, 2 anni, nata dalla sua relazione col calciatore Alessandro Matri: erano già uscite delle foto che la vedevano con le forme da mamma e qualche accenno era stato fatto sui social, ma ora da Instagram Federica si mostra col pancione.

Lo scatto è accomagnato dalla didascalia: «Una vita felice deve essere piena d’amore #superfamily @alessandro_matri_32». Federica dovrebbe essere al sesto mese di gravidanza e per ora il sesso del nascituro è ancora un mistero. Il post è stato molto apprezzato da tutti i fan della showgirl e sono piovuti commenti di auguri per la sua esperienza da mamma bis e per quella di Matri da papà bis.

