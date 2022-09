Mercoledì 28 Settembre 2022, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 09:48

Non solo politica, ma anche attenzione alla forma fisica. Giorgia Meloni all'indomani delle elezioni, si è rifugiata nella sua palestra di fiducia nella zona Sud di Roma, tra Mostacciano e il Torrino. La frequenta da ormai 8 anni, è diventata di casa e ha stretto un rapporto di fiducia e amicizia con Fabrizio Iacorossi, proprietario e personal trainer della XCross autore del video pubblicato su Instagram con la leader di Fratelli d'Italia: «Viene tre o quattro volte a settimana e si allena assieme ad altre persone. Sono massimo in tre o quattro, non si isola, anzi, è una che trascina il gruppo».

Lo sport nella vita di Giorgia Meloni è stato una costante sin da ragazzina quando partecipava alle gare d'atletica o assisteva alle partite di rugby. «Un giorno si dedica al funzionale, un altro lavoro aerobico e metabolico e un'altra volta Pilates e Yoga. Tra di noi ormai c'è confidenza», spiega Iacorossi che qualche anno fa ha allenato anche Francesco Totti e Ilary Blasi. È talmente alto l'affiatamento che quando la vede fuori forma o se risulta impacciata in qualche movimento, scatta un'affettuosa presa in giro: «Ogni tanto la chiamo balena. Succede quando è sotto campagna elettorale e deve presenziare a pranzi e cene. Alla fine, viene da me e la faccio smaltire». Alla XCross Giorgia è di casa e, assicurano, continuerà ad esserlo anche quando diventerà Primo Ministro: «È l'amica ideale. Con lei ti diverti senza freni e con spontaneità. È l'amica di tutti. Condividiamo anche gli stessi principi: sacrificio, amore per lo sport, famiglia, dedizione al lavoro».