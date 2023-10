Fabrizio Corona cosa rischia? Dalla sorveglianza speciale al carcere, ecco perché. Udienza a novembre

Nuovi guai in vista per Fabrizio Corona. Dopo le rivelazioni sulle scommesse nel mondo del calcio, l'ex re dei paparazzi potrebbe infatti rischiare la sorveglianza speciale. La parola passa ora al Tribunale di Milano, che il 14 novembre dovrà valutarne la pericolosità sociale.

La decisione

A novembre il Tribunale di Milano dovrà tornare ad occuparsi di Fabrizio Corona per decidere se applicare ancora o meno all'ex agente fotografico la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

La sorveglianza speciale per un anno e 6 mesi, infatti, gli era stata applicata il 30 maggio del 2012, pochi mesi prima che, nel gennaio 2013, venisse arrestato per scontare il cumulo pene delle condanne definitive. Pene che, poi, ha finito di scontare a fine settembre, dopo oltre 10 anni. Quella misura di prevenzione - confermata in appello e in Cassazione - si era infatti bloccata mentre Corona era in esecuzione pena, ma ora potrebbe riattivarsi.

Saranno i giudici della Sezione autonoma misure di prevenzione, presieduta da Fabio Roia, a dover decidere. Il collegio, presieduto da Maria Gaetana Rispoli, ha fissato un'udienza per il 14 novembre e dovrà valutare, in particolare, se la «pericolosità sociale» accertata all'epoca, quando fu applicata la sorveglianza speciale, sia o meno ancora attuale all'esito del percorso carcerario e rieducativo di Corona in questi anni. La sorveglianza speciale comporta una serie di limitazioni negli spostamenti e nelle frequentazioni e prescrizioni fissate dai giudici.

