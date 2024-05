Franco Di Mare è morto, la famiglia: «Abbracciato dall'amore di tutti noi». Aveva 68 anni, combatteva contro un tumore raro

È morto Franco Di Mare, lo annuncia la famiglia con una nota. «Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie». Il giornalista Rai aveva 68 anni.

Di Mare era malato di tumore e lo aveva recentemente comunicato in televisione ospite da Fabio Fazio.

Franco Di Mare morto, la storia

In Rai è stato per quasi tutta la sua carriera, Di Mare arriva nella redazione esteri del Tg2 nel 1991 e nel 1995 assume la qualifica di inviato speciale occupandosi della Guerra dei Balcani.

Ospite da Fazio, pochi giorni fa aveva rivelato di essere affetto da un mesotelioma pleurico, un tumore “molto cattivo” provocato dall’esposizione all’amianto. «Si prende perché si respirano particelle di amianto senza rendersene conto: una fibra di amianto è 6.000 volte più piccola e leggera di un capello. Una volta liberata nell’aria non si deposita più per terra, uno la respira senza rendersi conto. Ha un tempo di conservazione lunghissima, può restare in attesa fino a 30 anni e quando si manifesta, ahimè, in genere è troppo tardi», le parole del cronista e giornalista e che ha raccontato la malattia nel libro Le Parole Per Dirlo.

Di Mare aveva spiegato a Fazio: «Io ho avuto una vita bellissima, le memorie che ho sono piene di vita, non mi voglio fossilizzare attorno all’idea della morte ma all’idea che c’è una vita, anche tutti i giorni. Quello che mi spiace tanto è scoprirlo solo adesso. Non è ancora tardi, non è ancora finita. Come diceva Boškov, la partita finisce quando l’arbitro fischia e il mio arbitro non ha fischiato ancora».