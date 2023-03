Fabrizio Corona contro Francesca Fagnani, l'attacco dopo l'intervista di Giacomo Urtis a Belve: «Tv fatta male, è cabaret non giornalismo»

Fabrizio Corona contro Francesca Fagnani. Da stamattina circolano in rete in anteprima le parole che Giacomo Urtis ha rilasciato alla giornalista a Belve. Parole dirette, senza filtri che però non sono andate giù all'ex re dei paparazzi. A onor del vero a non andare giù a Corona non è quanto detto dal chirurgo dei vip, bensì sono state le domande che la Fagnani avrebbe posto al suo ospite. L'intervista, che verrà mandata in onda stasera in tv su Rai2 alle 21.20, ha come protagonista proprio Giacomo Urtis e al centro dell'attenzione ci finisce anche il rapporto speciale che quest'ultimo ha con Fabrizio Corona.

Corona contro la Fagnani, cosa è successo

La padrona di casa, in verità, non ha fatto nè più nè meno di quello che fa di solito: domande scomode, eppure all'ex re dei paparazzi l'intervista non è piaciuta. Così Fabrizio Corona ha deciso di scagliarsi con la compagna di Enrico Mentana dai suoi profili social.

L'attacco social

La prima storia Instagram (che è un video) condivisa da Coroma ha come protagonista la giornalista che pone domande al calciatore David Trezeguet proprio sul caso Corona. il testo a corredo è un primo attacco: «Quando era giornalista…». Nella storia successiva c’è un primo piano di Urtis, con capelli lunghi, boccolosi e biondi, e con lo stesso outfit scelto per andare come ospite a Belve: «Nella nuova versione conduttrice (È lei nella foto)». Ironizza così.

E se finora si erano fatte solo allusioni, poi nella terza storia Fabrizio Corona spiega il suo punto di vista.

«Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del sesso come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo…»