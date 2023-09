Fabrizio Corona torna in libertà: dopo oltre 10 anni ha finito di scontare la pena (con un piccolo sconto)

Fabrizio Corona torna in libertà. L'ex agente fotografico, arrestato nel gennaio 2013 per l'esecuzione delle condanne definitive, tra cui quelle per foto-ricatti a vip, dopo oltre 10 anni sabato prossimo finirà di scontare la pena e nella notte tra sabato e domenica tornerà ad essere libero.

Fabrizio Corona fermato in auto senza patente (ritirata da 11 anni): guidava a tutta velocità, violato l'affidamento in prova

Fabrizio Corona libero dopo 10 anni

A Corona, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa e che attualmente era da tempo in affidamento terapeutico, come regime alternativo alla detenzione, la Procura generale ha comunicato oggi che «la data di fine pena» è fissata per il «23 settembre 2023», anticipata per effetto della cosiddetta «liberazione anticipata», concessa dal Tribunale di Sorveglianza. Si tratta, in concreto, di uno "sconto" di 45 giorni su ogni 6 mesi di pena.

L'avvocato: «La sua pena finisce dopo troppo tempo»

«Finisce la pena di Fabrizio.

In questi anni, poi, l'ex agente fotografico è passato più volte dal carcere ai domiciliari per cure, anche per la tossicodipendenza, e viceversa, perché più volte gli sono state contestate violazioni. Dal maggio 2022, infine, è passato dalla detenzione domiciliare all'affidamento terapeutico in una comunità a Limbiate, provincia di Monza e Brianza, dove doveva andare ogni venerdì per quattro ore. A carico di Corona sono ancora aperti alcuni processi a Milano, ma in passato, ad esempio, era anche stato assolto da un'accusa di intestazione fittizia di beni in un'inchiesta della Dda milanese.

Corona: «Solo io e l'avvocato sappiamo cosa abbiamo vissuto»

Lapidario il commento di Fabrizio Corona via social: «Grazie Avvo. Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto».