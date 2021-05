Roma, Estetista cinica, fila in via Tomacelli per il suo nuovo negozio

Dopo mesi di suspence, apre oggi a Roma, in via Tomacelli il negozio di Vera Lab, il marchio ideato da Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come l'Estetista cinica (nella biografia del suo profilo social si legge: ho un master in cellulite). Con un post su Instagram (la Cinica vanta oltre 800mila follower conquistati a suon di creme, sieri e consigli di bellezza) l'imprenditrice bresciana ha annunciato l'imminente apertura del suo primo negozio nella Capitale. Un progetto, ha spiegato, coccolato da molto tempo che all'inizio sembrava impossibile. Anche lei, come Mourinho, si lancia in un bel "Daje" di buon auspicio.

L'esercizio commerciale è in via Tomacelli, e alle dieci (l'ora X in cui hanno alzato per la prima volta le saracinesche per accogliere i clienti) c'era già la fila sul marciapiede.

«Come se di colpo tutto prendesse una forma - ha scritto su Instagram alle 9 - Firmare il contratto d’affitto, valutare il progetto, selezionare il personale, vestire pulmini di rosa, organizzare cene, fare comunicati stampa, tutto di colpo arriva qui. Nel punto esatto in cui si alza la saracinesca del nuovo negozio. Oggi. Tra un’ora circa. Daje».

