Enzo Iacchetti: «Con Maddalena Corvaglia un amore folle, poi ero diventato suo padre»

«Con Maddalena Corvaglia è stato un amore folle, poi dopo alcuni anni mi accorsi che la sgridavo per cose stupide. Ero diventato suo padre». Così Enzo Iacchetti, popolare conduttore televisivo e volto storico di Striscia la Notizia, ricorda a distanza di anni la relazione avuta con l'ex velina bionda, conosciuta proprio negli studi Mediaset.

Intervistato dal Corriere della Sera,ha parlato così di: «Avevo 50 anni, lei 21, all'inizio il rapporto andava bene, ma poi lei mi chiedeva: "Andiamo in discoteca?", io le rispondevo: "Ci ho passato la vita, ma a suonare, vai da sola". Le prime notti dormivo, poi arrivava il sabato sera e mi angosciavo. "Perché non rientra?",- mi chiedevo sveglio a letto. Erano le sei e lei rincasava felice, aveva appena mangiato la brioche».

Pur ammettendo un minimo di gelosia, Enzo Iacchetti resta convinto che Maddalena Corvaglia gli sia rimasta sempre fedele: «Aveva già la testa di una donna, studiava filosofia, con lei potevi fare discorsi di qualsiasi genere. Dopo di lei, altre aspiranti veline hanno tentato di corteggiarmi, forse anche per fare carriera, ma ho sempre rifiutato». Oggi, a 66 anni, Enzo Iacchetti è single ed ha confessato di non avere una relazione da molto tempo: «Adesso che sto invecchiando cerco un rapporto dell'anima, la parte sessuale di me si è trasferita nella testa: spero di riuscire ancora a far l'amore, ma penso che accadrà solo se troverò questo tipo di rapporto».

Enzo Iacchetti, in questo periodo, è a teatro con lo spettacolo Libera Nos Domine, ma parlando della coppia televisiva composta dall'amico Ezio Greggio e da Michelle Hunziker, ha spiegato: «Penso che lei sia un'artista con una certa delicatezza, capace di gestire bene il suo personaggio e la sua simpatia. In comune abbiamo la passione per il musical, ma lei è molto più social».

