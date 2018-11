Striscia la Notizia fa 30 anni: tutti i conduttori e le veline. E quella puntata che durò 35 secondi

Ultimo aggiornamento: 11:42

Il 7 novembre 1988 Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo presentavano su Italia 1 la primissima puntata di "Striscia la Notizia". Quel programma così rivoluzionario per l'epoca, ideato da Antonio Ricci, festeggia oggi 30 anni.Trent'anni che hanno accompagnato i cambiamenti del Paese. Inventando un nuovo modo di fare tv. Striscia creò le veline (determinando un vero e proprio modo di dire) il Gabibbo e il tapiro d'oro. Nel corso degli anni il programma ha subito diversi cambiamenti, come la durata totale della trasmissione o il canale di messa in onda. Tanti i conduttori che si sono succeduti al timone del programma: gli storici che ancora oggi salutano ogni sera gli italiani, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. E poi - solo per citarne alcuni - Paolo Villaggio, Claudio Bisio, Gerry Scotti, Gene Gnocchi, Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Anche il re della tv Mike Bongiorno si sedette al bancone di Striscia. E poi le donne, dalla Hunziker ad Alba Parietti.Un filmato di Blob del 13 Gennaio 1998 mostra che a Striscia la Notizia accadde una cosa molto curiosa: a causa dell'eccessiva lunghezza degli spot che l'avevano preceduto, Ezio Greggio si lamentò dell'eccessivo sforamento che avrebbe causato Striscia e quindi la puntata terminò immediatamente.Rigorosamente una bionda e l'altra mora, le più amate sono state sicuramente Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia (che ebbe una storia con Iacchetti). Poi Melissa Satta e Thais Wiggers, Elena Barolo e Giorgia Palmas, le storiche Alessia Merz e Cristina Quaranta, Costanza Caracciolo e Federica Nargi.Nel 2017 morì Giorgio "Gero" Caldarelli, il mimo che dal 1990 animava il Gabibbo. Antonio Ricci commentò così la sua scomparsa: "Gero è riuscito a dare a un pupazzo, che nasceva arrogante, grazia e poesia".Nei giorni scorsi la famiglia di Striscia si è riunita per dare vita a una grande festa stile circo. Un grande sforzo organizzativo, ma anche un momento di follia e ironia (nella migliore tradizione di Striscia) con Michelle Hunziker che si esibisce come trapezista, Greggio e Iacchetti nel ruolo di domatori e gli inviati che ballano con le veline e il Gabibbo.