Enzo Iacchetti, età, vita privata e carriera. Chi è l'ospite di Chiambretti a «La tv dei 100 e uno»

Ai bambini non si può dire di no, lo sa bene Piero Chiambretti che nel suo nuovo show punta tutto sui più piccoli (e sulle loro curiosissime domande). Stasera in tv, su Canale 5 alle 21.20, andrà in onda la seconda puntata de La tv dei 100 e uno, il nuovo format Mediaset in cui 100 piccoli protagonisti (tra i 6 e gli 11 anni) danno vita a uno spettacolo imperdibile. Canti, balli e domande. I bambini piloteranno gli adulti che saranno «obbligati» a rispondere a ogni domanda dei loro baby conduttori.

La tv dei 100 e uno, stasera in tv: gli ospiti

Gli ospiti di questa settimana saranno Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Belen Rodriguez e Vittorio Sgarbi e tutti dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate.

Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile parterre, con la complicità dell’immancabile mascotte del programma: il dinosauro Ignazio.

Chi è Enzo Iacchetti

All’anagrafe è registrato come Vincenzo Iacchetti ma per tutti è Enzo. Nato nel 1952 a Castelleone (Cremona), Iacchetti si è cimentato in altri lavori prima del successo. Ha infatti lavorato in un’agenzia viaggi a Lugano ed è stato cameriere in un ristorante di montagna. Non è ben chiaro quale sia il suo titolo di studio e quale scuola lui abbia frequentato da giovane.

La carriera

Ha iniziato la sua carriera artistica presso Radio Tresa ma la vera popolarità è arrivata nel 1994 quando aveva 42 anni. In quell’anno fu infatti selezionato per condurre il tg satirico Striscia la Notizia insieme al conduttore Ezio Greggio. Da allora, il suo percorso artistico è sempre stato in ascesa ed è stato costellato di numerose partecipazioni televisive. Nel 1971, ha anche debuttato come cantante grazie al singolo Mi ricordo.

Nel 1996 invece, lo ricordiamo all’interno della sit-com «Quei due sopra il varano» e nel film «Come quando fuori piove» di Bruno Gaburro. Sono tanti gli show, i programmi e le partecipazioni che Enzo ha avuto nel corso della sua lunga carriera e che gli anno permesso di ottenere un grande successo mediatico.

Tra i vari programmi, serie tv, film e show possiamo ricordare «Benedetti dal Signore», «La stangata – Chi la fa l’aspetti», «Il Mammo» e «Quelli che il calcio» firmato Rai 2.

Enzo Iacchetti in passato ha smentito alcune voci sul suo conto che lo vedevano affetto da ludopatia. Molti media infatti, avevano riportato la notizia di come il conduttore, a causa di variate scommesse fosse in gravi problemi economici.



La vita privata

Enzo Iacchetti è stato in passato sposato con Roberta Iacchetti, da cui ha avuto il suo unico figlio Martino. I due si sono però separati e, dopo la rottura, lui è stato legato sentimentalmente all’ex velina Maddalena Corvaglia. La loro relazione è durata ben cinque anni, ma è anch’essa volta al termine: entrambi sono però oggi in buoni rapporti. Il conduttore è stato poi fidanzato con l’artista Tania Peli, che lavora nell’ambito dell’arredamento, e anche con lei c’è stata la rottura. Dal 2016 al 2020, sarebbe stato invece legato alla gieffina Rosi Zamboni.

Mercoledi 23 io e il mio socio saremo ospiti da @PChiambretti a “LA TV DEI 100 e UNO” su #Canale5 Ne vedrete delle belle, una serata piena di risate e sorprese #eziogreggio #enzoiacchetti pic.twitter.com/uGmAvoQ9Uw — Ezio Greggio (@EzioGreggio) March 21, 2023

Gli è stato in seguito attribuito un flirt con Soleil Sorge ma questa voce non è mai stata confermata. Lo showman è appunto papà del figlio Martino che, nato nel 1986, è oggi un cantante e attore di teatro. Ha infatti partecipato alla commedia musicale Il vizietto ed è stato definito come una delle voci più interessanti degli ultimi tempi. Non ci sono molte informazioni sulla vita privata di Enzo Iacchetti, dato che il presentatore ha sempre preferito restare distante dai riflettori.