La tv dei 100 e uno, stasera la seconda puntata: gli ospiti di Piero Chiambretti del 22 marzo (da Belen a Sgarbi)

Ai bambini non si può dire di no, lo sa bene Piero Chiambretti che nel suo nuovo show punta tutto sui più piccoli (e sulle loro curiosissime domande). Stasera in tv, su Canale 5 alle 21.20, andrà in onda la seconda puntata de La tv dei 100 e uno, il nuovo format Mediaset in cui 100 piccoli protagonisti (tra i 6 e gli 11 anni) danno vita a uno spettacolo imperdibile. Canti, balli e domande. I bambini piloteranno gli adulti che saranno "obbligati" a rispondere a ogni domanda dei loro baby conduttori.

La tv dei 100 e uno, stasera in tv: gli ospiti

Gli ospiti di questa settimana saranno Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Belen Rodriguez e Vittorio Sgarbi e tutti dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate.

Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile parterre, con la complicità dell’immancabile mascotte del programma: il dinosauro Ignazio. I